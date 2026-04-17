Edirne Keşan'ın yerel yönetim mekanizmasının en temel taşı olan muhtarlar ile esnaf temsilcileri arasında 'birlik ve beraberlik' vurgusu yapılan anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Keşan Mahalle Muhtarları, seçimlerin ardından güven tazeleyen veya yeni göreve gelen Keşan Esnaf Odaları başkanlarına yönelik dün kapsamlı bir 'hayırlı olsun' turu düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan mahalle muhtarları, ilçedeki esnaf odaları başkanlarını makamlarında ziyaret ederek tebriklerini iletti. Ziyaretlerde sadece tebrikle yetinilmedi; Keşan esnafının ve mahallelerin ortak sorunları çözüm odaklı bir bakış açısıyla masaya yatırıldı.

Keşan'ın sosyal ve ekonomik dinamiklerini temsil eden iki önemli grup, ortak payda 'Keşan' için bir araya geldi. Mahalle muhtarlarından oluşan heyet, ilçedeki esnaf odası başkanlarını ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, yerel sorunların çözümünde kurumlar arası dayanışmanın önemi vurgulandı.

'BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDECEĞİZ'

Esnaf Odası başkanları, muhtarların gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek şu mesajı verdiler:

'Muhtarlarımızla bir araya gelerek hem ilçemizin hem de esnafımızın genel durumunu istişare ettik. Nazik ve anlamlı ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Keşan'ımızın geleceği, gelişmesi ve kalkınması için muhtarlarımızla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye kararlıyız.'

İSTİŞARE VE DAYANIŞMA VURGUSU

Görüşmelerde, mahallelerdeki esnafların beklentileri, yerel ticaretin canlandırılması ve mahalle sakinlerinin esnafla olan bağlarının güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Ziyaretlerin sonunda kurum temsilcileri, Keşan'ın refahı için bu tür diyalog köprülerinin sürekli açık kalacağı mesajını yineledi.