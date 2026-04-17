Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitoğlu ve Neva Sokak'ta toplam 1600 metre uzunluğunda baskı beton kaldırım çalışması tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Yapılaşmanın yoğun olduğu ve özellikle okul yolu olarak kullanılan güzergâhta gerçekleştirilen çalışma ile hem yayaların güvenliği artırıldı hem de bölge modern bir görünüme kavuştu.

Dayanıklılığı ve estetik yapısıyla dikkat çeken baskı beton kaldırımlar, uzun ömürlü olmasıyla da öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmadan memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yapılan hizmetle birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam edecek.