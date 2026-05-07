Şehmus EDİS (MARDİN İGFA) Açılışta konuşan Mardin'in Yeşilli ilçesindeki ADEM Müdürü/Koordinatörü Rabia Demirkol, merkez bünyesinde kadınlara yönelik çok sayıda kurs ve eğitim faaliyetinin yürütüldüğünü belirtti.

Demirkol, ADEM'in yaklaşık 400 kadına hizmet verdiğini ifade ederek, kadınların hem kişisel hem de mesleki gelişimine katkı sağlandığını söyledi.

Merkezde 1 koordinatör ve 9 eğitmen ile çeşitli alanlarda kurslar düzenlendiği belirtilirken; Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile seramik, tel kırma, amigurumi, el sanatları, giyim, kuaförlük, fitness ve Kur'an-ı Kerim kursları gibi birçok eğitim programının aktif olarak sürdüğü kaydedildi.

Yeşilli Kaymakamı M. Sadık Kılıç ise ADEM'in ilçeye önemli bir sosyal katkı sunduğunu vurgulayarak, kadınların sosyal hayata katılımını artıran bu tür merkezlerin önemine dikkat çekti.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu. Program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.