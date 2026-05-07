Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde ulaşım konforunu artırmak için üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kefken ile Akçabeyli arasındaki 3 kilometrelik güzergâhta asfalt serimi öncesi hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımının daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi'ne bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri tarafından, Kandıra Kefken ile Akçabeyli arasında yıllar içinde deforme olan beton yolun söküm işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yeni asfalt serimi için uygun zemin hazırlanırken; betonun kaldırılmasının ardından kazı, dolgu ve stabilize terasman çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise güzergâh modern asfalt kaplama ile yenilenerek daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak şekilde hizmete alınacak.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Serilecek asfalt sayesinde yol daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü hale gelecek. Ayrıca yeni asfalt; sürüş kalitesini artırırken, trafik akışının daha akıcı bir şekilde sağlanmasına katkı sunacak. Kandıra'da devam eden yol yenileme çalışmaları, bölge ulaşımını önemli ölçüde iyileştirirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.