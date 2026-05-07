Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde bulunan bir güzergahta daha beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde vatandaşların uzun yıllardır beklediği bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda yaklaşık 100 hanenin kullanımında olan ve Korgan ilçesine de bağlantı sağlayarak işlek bir yol ağına sahip Kumru Kurtuluş Mahallesi'ni konfor ile buluşturuluyor.

Toplam uzunluğu 4.2 km olan güzergahta çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 800 metrede çalışmaları tamamladı. Geri kalan güzergahta da çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri yolun konfora kavuşturmasından dolayı büyük sevinç yaşadılar.

Kumru Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Şenel Satu ve mahalle sakinleri çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür etti.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

'Kurtuluş Mahallesi, Cavdar, Çatak, Korgan bağlantı yolu beton dökümü yapılıyor. Bu güzergah üzerinde yaklaşık 100 hane var. Burası çok işlek bir yol. Yolumuz yıllardır toz, toprak içerisinde kalmıştı, şimdi yolumuz konfora kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Kendisine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede ulaşım ağını güçlendirecek çalışmalara ara vermeden devam edecek.