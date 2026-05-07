Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, Osmangazi'de binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği, Kamberler Parkı'nda renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle Kamberler Parkı'nda gerçekleştirdiği Hıdırellez Şenliği ile baharın gelişi; müzik, dans ve geleneksel ritüeller eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlik alanı, gece boyunca büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kamberler Parkı'ndaki kutlamalara Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hıdırellez geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan ateşin yakılmasıyla başlayan kutlamaların öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın vatandaşlara videolu mesajı yayınlandı. Başkan Aydın mesajında, tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutlayarak birlik, beraberlik, sağlık ve bereket dileklerinde bulundu.

EĞLENCE DORUĞA ULAŞTI

Yakılan Hıdırellez ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, dualar ederek dilek tuttu. Ateşin etrafında oluşan renkli görüntüler, geceye ayrı bir anlam kattı. Kutlamalarda sahne alan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, birbirinden özel gösterileriyle izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Büyük ilgiyle takip edilen halk dansları gösterileri, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. Geleneksel ezgiler ve danslarla süslenen gösteriler, Hıdırellez ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Programın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan müzisyen Emre Övek, seslendirdiği hareketli parçalarla coşkuyu doruğa taşıdı. Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar, Emre Övek'in performansına dansları ve alkışlarıyla eşlik etti. Gece boyunca süren eğlencede vatandaşlar bir arada çiftetelli oynayarak Hıdırellez'in neşesini paylaştı.

BAŞKANLAR ÇİFTETELLİ OYNADI

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de eşleriyle birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak kutlamalara ortak oldu. Protokol üyeleri daha sonra vatandaşlarla birlikte çiftetelli oynadı. Samimi ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir 'Her sene olduğu gibi, bu gece de Hıdırellez gecesinde yurttaşlarımızla birlikteyiz. Hıdırellez yaşama sevinci demek, yeniden doğmak demek, yeniden mutluluk demek. Biz de bu duygularla vatandaşlarımızla birlikte Hıdırellez'i kutluyoruz' açıklamalarında bulundu.

Şenlik alanında oluşan birlik ve beraberlik atmosferi, gece boyunca devam etti. Müzik, dans ve eğlencenin bir araya geldiği kutlamalarda vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek böylesine anlamlı bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, sahne performansıyla geceye renk katan müzisyen Emre Övek'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Büyük alkış alan program, vatandaşların yüzlerinde tebessüm bırakan unutulmaz anlarla sona erdi.