İstanbul Maltepe Belediyesi 'Maltepe'nin Kadınları Sinema Yapıyor' atölyesinin düzenlediği 'Mahallemizin Sinemasında Bu Ay'da, 'Narperi'nin Bileziği' filminin gösterimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Belgesel filmin gösterimine aynı zamanda Kavak Yelleri dizisinin yönetmeni olan Jale İncekol da katıldı. Gösterim sonrası söyleşi programının düzenlendiği etkinlik sonrası kadınlar, Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali'ne katıldı.

Maltepe Belediyesi, 'Maltepe'nin Kadınları Sinema Yapıyor' atölyesinde bu ay, 'Narperi'nin Bileziği' belgeseli gösterildi. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkarak, kurdukları atölyede verdikleri mücadele eşliğinde güçlerinin farkına varmalarını konu edinen belgeselin gösterimine, filmin yönetmeni Jale İncekol da katıldı.

'Maltepe'nin Kadınları Sinema Yapıyor' atölyesinin büyük ilgiyle izlediği gösterim sonrasında yönetmen Jale İncekol ile söyleşi düzenlendi.

'ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ'NE KATILDILAR

Gösterim ve söyleşi sonrası, Maltepe Belediyesi 'Maltepe'nin Kadınları Sinema Yapıyor' atölyesi, davetli olduğu 'Uluslararası İstanbul Kadın Filmleri Festivali'ne katıldı.

Burada atölyenin başında yer alan yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit, atölyeyi anlatan kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesinde atölyenin yaptığı kısa film çalışmalarından örnekler de sunuldu.