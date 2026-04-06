Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Haftasında, vatandaşlara sağlık bilincini aşılamak için örnek bir adım attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sağlık bilincini aşılamak, güncel sağlık hizmetlerini anlatmak ve erken teşhisin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için Sağlık Haftası'nda Atatürk Bulvarı'nda Sağlık Sokağı'nı açtı.

Açılan sokakta 20'ye yakın sağlık branşında danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Binlerce kişi 13 Nisan'a kadar sigara bırakma eğitiminden beslenme danışmanlığı ve kanser taramasına kadar farklı branşlarda tetkik yaptırarak bilgi alabilecek.

SAĞLIK BİLİNCİ ARTIYOR, HİZMETLER ANLATILIYOR

Bu kapsamda Sağlık Daire Başkanlığı tarafından şehrin merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda Sağlık Sokağı kapılarını açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir'in birlikte organize ettiği sokak, Sakaryalı vatandaşların sağlık bilincini artırıyor, faydalanabilecekleri sağlık hizmetleri anlatılıyor.

Sakarya'da sağlık konusunda tüm branşlardan ekipler, sokağın içerisinde kendisine ayrı stant kurdu. Ayrıca Yeşilay ve Kanser Tarama Birimi (KETEM) ekipleri de sokak içerisinde vatandaşlara önemli bilgilendirmeler yaptı.

HER ALANDA DANIŞMANLIK

Beslenme konusunda danışmanlık almak isteyenler ise burada konuşlanan ekipten detaylı bilgiler aldı. Çocuk, erken psikolojisi, ağız sağlığı, sigara bırakma polikiliniği, bulaşıcı hastalıklar, gebe eğitimi gibi konularında görevli ekipler katılımcılara bizzat destek sağladı.

YOĞUN KATILIM

Sağlık Sokağı'nın açılışı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. İlham Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, Büyükşehir ile sağlık kurumları yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

'SAĞLIK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, 'Daha önce Kitap Sokağı olarak hizmet veren alanı Sağlık Haftasında, Sağlık Sokağı olarak düzenledik.

Toplumumuzun her noktasında sağlık bizim için çok kıymetli. Her noktada yanımızda olan sağlıkçılarımıza teşekkür ederim. Bu alanda vermiş olduğu katkılardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkürlerimi iletiyorum' dedi.

'BURADA BİRÇOK HİZMETİN TANITIMI OLACAK'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, 'Vatandaşlar burada hangi durumlarda 112'yi arayacaklarını, ne zaman doktora başvuracaklarını öğrenecekler.

Randevu beklemeden bütün vatandaşlar burada bütün gereksinimlerini karşılayabilecek. Sağlık Sokağı hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

20 ADET BİRİMLE 13 NİSAN'A KADAR

Sağlık Sokağı'nda ziyaret edilebilecek birimler arasında; kronik hastalıklar birimi, sağlıklı beslenme ve diyet birimi, Yeşilay, çocuk ve sağlık hizmetleri, çocuk/ergen psikolojik destek birimi, kanser erken teşhis ve tarama (KETEM), ağız ve diş sağlığı polikliniği, sigara bırakma polikliniği, bulaşıcı hastalıklar, gençlik ve spor hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), çocuk ergen kadın üreme sağlığı, engelli hizmetleri, ilk yardım eğitim birimi, SEAH Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, gebe eğitim sınıfı ve emzirme danışmanlığı - Yenikent Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, diyabet/organ nakli, Sağlıklı Hayat Merkezi(SHM) gibi birimler yer alıyor.

Vatandaşlar bu sokakta Sağlık Haftası'nı kapsayan 13 Nisan tarihine kadar her türlü sağlık alanında bilgi alabilecek ve kan vererek tetkik yaptırabilecek.