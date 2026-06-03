İstanbul Maltepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Küçükyalı Mahalle Evi'nde sahnelenen 'İşçi Değil Çocuk: Sokakta Bir Forum Tiyatrosu', çocuk işçiliği sorununu bir kez daha görünür kıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Küçükyalı Mahalle Evi, önemli bir farkındalık çalışmasına sahne oldu. Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S) ekibi tarafından gerçekleştirilen 'İşçi Değil Çocuk: Sokakta Bir Forum Tiyatrosu' etkinliği, çocuk işçiliği sorununu sanat aracılığıyla gündeme taşıdı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocukların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorluklar gerçek hikayelerden yola çıkılarak sahnelendi. Augusto Boal'ın Forum Tiyatrosu yöntemiyle hazırlanan gösteride izleyiciler yalnızca seyirci olarak kalmadı; sahneye müdahil olarak farklı çözüm önerileri geliştirdi ve çocuk hakları konusunda fikirlerini paylaştı.

Kültür, sanat ve dayanışma faaliyetleriyle mahalle yaşamına katkı sunan Küçükyalı Mahalle Evi, bu etkinlikle toplumsal sorunların konuşulduğu ve ortak çözüm arayışlarının güçlendiği bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçları üzerine düşünme fırsatı bulurken, çocukların eğitim ve oyun hakkının önemine dikkat çekildi.

2023 yılında kurulan Sosyal Oyun Sokakta (S.O.S) ekibinin gerçekleştirdiği oyun, tiyatronun dönüştürücü gücünü kullanarak çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturdu.