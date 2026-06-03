Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ferdi Cansız yönetiminde düzenlediği konserle sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü kültürel ve sanatsal faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

ESMEK bünyesinde çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ferdi Cansız'ın yönetiminde çok özel bir repertuarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Sosyal ve kültürel dünyayı zenginleştirme vizyonuyla hareket eden ESMEK ailesinin bu görkemli buluşmasına, Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

BOZKIRDAN KARADENİZ'E TÜRKÜ KÖPRÜSÜ

Konserin açılışı, Anadolu abdallık kültürünün efsane ismi Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserleri 'Gönül Dağı', 'Ah Yalan Dünya' ve 'Bahça Duvarından Aştım' potpuri icrasıyla yapıldı.

Ardından Erzurum'dan Afyon'a, Sivas'tan Kayseri'ye uzanan geniş bir coğrafyanın kültür mirası sahnede hayat buldu.

Gecede sahne alan solistler Serap Çırak, Aysun Uçar, Eda Ağdere, Nihal Çelik, Uğur Özsoy ve Recep Akçelik performanslarıyla büyük alkış topladı.

Koro Başkanı Fatma Gayret'in seslendirdiği, manevi derinliğiyle salonu büyüleyen 'Tevhid' deyişi ve Esma Arık'ın usta sanatçı Özay Gönlüm anısına sahnelediği Denizli şiveli 'Ninenin Mektubu' monoloğu ile 'Elindedir Bağlama' türküsü geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.

Konserin finalinde koro ve orkestranın birlikte seslendirdiği 'Tello Can' ve 'Mavilim İncilim' halay potpurisi, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. Tüm salonun tempolu alkışlarıyla destek verdiği kapanışın ardından, gecenin mimarları olan koro üyeleri ve güçlü orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.