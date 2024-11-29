İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartları ile mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından koordine edilen kışla mücadele çalışmalarında 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev alarak, İstanbulluların rahat bir kış geçirmelerini sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini alırken, şehir hayatının normal seyrinde devam ettirilmesi için AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

AKOM’da düzenlenen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci’nin yanı sıra çok sayıda daire başkanı ve iştirak şirketlerin yönetici ve temsilcileri katıldı.

AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü'nün sunumu sonrasında yapılan değerlendirmelerde kış aylarında olması muhtemel kar-buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı.

İstanbul’da kar küreme ve tuzlama ekipleri 4 bin 140 km’lik sorumlu yol ağında, 637 müdahale noktasında hazır olacağı, bu kapsamda 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç kışla mücadele çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Kritik noktalara 377 adet kutu tuz bırakılacağı, ekiplerin kar yağışı ile birlikte sorumluluğundaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürüteceği kaydedildi. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 170 adet kürüme aparatlı traktör verileceği, İBB ekipleri gerekli durumlarda Karayolları ekiplerine araç takviyesi yapılacağı belirtilid.

Araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 48 adet çekici vinç, Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarında 24 saat hazır bekletilecek.

Metrobüs güzergâhında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 44 kışla mücadele aracı görev yapacak. 64 tank solüsyon hazır bulundurulacak. Kapanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açılabilecek.

60 KRİTİK NOKTA BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK

Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. Tuz depolarında 300 bin ton tuz ise hazır bulunacak.

Ekipler, kar yağışı ile birlikte sorumluluğundaki yollarda, meydanlarda, metro giriş ve çıkışlarında, otobüs duraklarında, alt ve üstgeçitlerde, iskele önlerinde, hastane ve okul vb. noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütecek, tehlike arz eden parçalara/ buz sarkıntılarına, devrilen ağaçlara müdahale edecek.

Bu arada evsizlere kış hizmeti çalışması 11 Kasım 2024 itibariyle başlarken, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden alınıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde ve anlaşmalı otelde ağırlanacak. Hâlihazırda 352 erkek, 38 kadın olmak üzere 390 evsiz vatandaş (Evsiz erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binasında, evsiz kadınlar Tuzla’da BAHAR Merkezi Spor Salonunda, evsiz aileler anlaşma yapılan otelde) misafir ediliyor.

TÜM ÇALIŞMALAR AKOM’DAN KOORDİNE EDİLECEK

Tüm kış boyunca AKOM 7/24 çalışacak. Araçların belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar farklı bölgelere yönlendirilecek.