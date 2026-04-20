KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da faaliyet gösteren Sera AVM içerisinde kurulan yöresel el sanatları ve lezzet stantlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yerel üreticilerle buluştu.

Başkan Kahveci, vatandaşlarla da sohbet ederek sergilenen ürünleri yakından inceledi. Kütahya'nın köklü kültürünü ve zengin mirasını yansıtan stantlara yoğun ilgi gösteren Kahveci, el emeği ürünlerin korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Ziyaret kapsamında düzenlenen workshop etkinliğine de katılan Kahveci, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Kahveci, bu tür organizasyonların kentin turizm potansiyeline katkı sunduğunu ifade ederken, yerel üreticilerin emeğinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.