İstanbul Grand Airport (İGA) İstanbul Havalimanı işletmecisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana İGA'nın CEO'su olan Kadri Samsunlu görevinden alındı. Samsunlu'nun yerine vekaleten Selahattin Bilgen'in atandığı duyuruldu. Samsunlu, ''Başlangıç, gelişme ve sonuç, toplumsal, bireysel ve doğal yaşamın kaçınılmaz sürecidir. Ben de bu sürecin üçüncü aşamasına geldim'' mesajı paylaştı. Samsunlu'nun yerine İstanbul Havalimanı’nın üst yöneticilik (CEO) görevine, Selahattin Bilgen vekaleten atandı.

Kadri Samsunlu Linkedin hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Başlangıç, gelişme ve sonuç, toplumsal, bireysel ve doğal yaşamın kaçınılmaz sürecidir. Ben de bu sürecin İGA İstanbul Airport'ta üçüncü aşamasına gelmiş bulunuyorum. Yönetim Kurulu üyelerimiz mutabık kalarak CEO'luk görevimden ayrılmaya karar vermiş bulunuyorum. Başta Sayın Cemal Kalyoncu ve Mehmet Cengiz olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimizi, tüm yönetici ekibime ve kıymetli ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Selahattin Bilgen vekaleten atandı

Samsulu'nun yerine ise Selahattin Bilgen vekaleten atandı. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan CEO’muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’luk görevine, CFO’muz Sayın Selahattin Bilgen vekaleten atanmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak ‘küresel aktarma merkezi’ konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz.

İGA’nın yüzde 55’lik hissesi Kalyon Holding, yüzde 45’lik hissesi Cengiz Holding bünyesinde bulunuyor.

Kadri Samsunlu, İGA’da Yusuf Akçayoğlu’nun istifasının ardından 2018 yılında göreve gelmişti.

Kadri Samsunlu kimdir?



1968 İstanbul doğumlu Kadri Samsunlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1991'de mezun oldu, işletme yüksek lisansını Missouri Üniversites'inde tamamladı. Çalışma hayatına mali analist olarak başlayan Samsunlu, 1995-2006'da çeşitli yatırım şirketlerinde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi sorumluluklarını üstlendi.

Samsunlu, 2006 itibarıyla 3 yıl boyunca Romanya ve Türkiye'de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı yaptı, 2009 yılından itibaren de enerji, inşaat, turizm, gayrimenkul, deniz yolu taşımacılığı ve havalimanı işletmeciliği sektörlerinde üst düzey yönetici olarak görev aldı.