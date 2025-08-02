Kültür, sanat ve eğlenceyi İstanbul’un kalbine taşıyan İstanbul Festivali, bu yıl dördüncü kez kapılarını açarken; gençlerin toplumsal katkı sunan projelerine alan açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Festivalin sosyal sorumluluk paydaşı olan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); gönüllülük bilinciyle hareket eden gençleri, festival alanında görünür kılacak çalışmalara imza atıyor.

Festival kapsamında hayata geçirilen İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu, üniversite öğrencilerinin kültür-sanat odaklı fikirlerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Fon sayesinde gençler, hem yaratıcı fikirlerini paylaşma hem de topluma katkı sunma fırsatı buluyor. TOG yazıp, 4555’e kısa mesaj gönderen festival katılımcıları yapacakları bağışlarla fonun büyümesine ve gençlerin kültür ve sanat yoluyla sosyal sorumluluk alanında aktif rol almasına destek veriyor.

TOG’un katkısıyla İstanbul Festivali, bu yıl yalnızca bir kültür ve sanat buluşması değil; aynı zamanda gençlerin topluma değer kattığı bir gönüllülük platformuna dönüşüyor.

Festival süresince alanda aktif görev alacak Toplum Gönüllüsü Gençler, çeşitli sorumluluklar da üstlenecek. Bu deneyim, gençler için yalnızca gönüllülük değil; aynı zamanda sosyalleşme, sorumluluk alma ve kendini ifade etme fırsatı anlamına geliyor. TOG, gönüllülüğü gençlerin hem kişisel hem de toplumsal gelişim yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.