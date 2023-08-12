Ankete göre, AKP yüzde 33.5, CHP yüzde 23.7, MHP yüzde 10.2 ve İYİ Parti yüzde 9.1 oy oranına sahip.

Ankete katılanlar hangi partiye oy verir?

Anket, 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapıldı.

Ankete katılanlara “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete göre; AKP yüzde 33.5 oy oranına sahip oldu. CHP yüzde 23.7 ile ikinci sırada yer alırken, MHP yüzde 10.2 ile üçüncü oldu. İYİ Parti ise yüzde 9.1 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

Aket sonuçlarında DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi partilerin oy oranı olmaması dikkat çekti.



AKP’nin oy oranında düşüş var

AKP: 33.5

CHP: 23.7

MHP: 10.2

İYİ Parti: 9.1

HDP/Yeşil Sol Parti: 8.4

Yeniden Refah Partisi: 3.5

TİP: 2.2

Zafer Partisi: 2.0

Memleket Partisi: 1.5

BBP: 1.1

Diğer Partiler: 4.8