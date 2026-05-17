İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği spor etkinliklerinde yaklaşık 3 bin kişiyi bir araya getirdi. Pendik Çamlık Spor Tesisi'ndeki organizasyonda, engelli ve engelli olmayan sporcular 'Birlikte Spor' mesajıyla sahaya çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Spor İstanbul, İBB Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü (ÖZGEM), İBB Sevgi Çiçekleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Oyun İstanbul koordinasyonuyla düzenlenen 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinliklerinde binlerce engelli ve engelli olmayan sporcu buluştu.

Dünya Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi'nde düzenlendi. Organizasyona 4 yaş ve üzeri 750 engelli sporcu ile İBB Spor Okulları'ndan 750 öğrenci katıldı. Velilerle birlikte yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı etkinliklerde 'Birlikte Spor' vurgusu yapıldı. Karma takımlar hem parkur yarışları hem de gösteri maçlarında omuz omuza mücadele ederek, toplumsal farkındalık oluşturdu.

FARKLI BRANŞLARDA SAYISIZ ETKİNLİKLE EĞLENDİLER

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız'ın hava atışını yaptığı basketbol gösteri maçıyla spor şöleni başladı. Basketbolun maçının ardından step aerobik gösterisi ile futbol gösteri maçı da yapıldı. Engelli ve engelli olmayan sporcular, tenis, koordinasyon, voleybol, badminton, jimnastik gibi branşları kapsayan parkurlarda doyasıya eğlendi. Alana kurulan 'sahnebüs' ve şişme oyun grupları da etkinliğe katılan kişilerden yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE'DE HER 15 KİŞİDEN 1'İNİN FONKSİYONEL ENGELİ VAR

Dünya Engelliler Haftası, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede engelli bireylerin haklarına, yaşadıkları zorluklara ve toplumsal hayata katılımlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan kapsamlı bir farkındalık haftasıdır. Günümüzde dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişi (dünya nüfusunun yüzde 16'sı) bir tür engellilik durumuyla yaşamını sürdürüyor. TÜİK'e göre Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon engelli birey bulunsa da nüfus ve konut araştırması verilerine göre en az bir fonksiyonel engeli olan bireylerin toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 6,9'a (yaklaşık 5 milyon kişi) ulaşıyor.