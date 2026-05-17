Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporda ortaya koyduğu vizyoner yatırımlarla kenti ulusal ve uluslararası arenada 'spor şehri' kimliğiyle öne çıkarmaya devam ediyor. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazanan Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hizmet veren SUKAYPARK Tesisi yaz sezonunu açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki yatırım ve projeleriyle Türkiye'nin örnek spor şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, kentin spor vizyonuna katkı sunan önemli tesislerden SUKAYPARK yeni sezona hazırlanıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirilen spor yatırımlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kayseri'ye kazandırılan '2029 Dünya Spor Başkenti' ünvanının ardından spor altyapısını daha da güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren SUKAYPARK Tesisi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla yaz sezonuna kapılarını açtı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan tesis, yaz boyunca haftanın her günü saat 19.00'a kadar vatandaşlara hizmet verecek. Wakeboard başta olmak üzere su sporları ve çeşitli aktivitelerle sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak olan SUKAYPARK, her yaştan ziyaretçiye hitap eden yapısıyla Kayseri'nin sosyal ve sportif yaşamına dinamizm katacak.

Modern altyapısı ve güvenli ortamıyla dikkat çeken tesis, özellikle yaz aylarında serinlemek, spor yapmak ve adrenalin dolu aktiviteler deneyimlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yetkilileri, tüm vatandaşları SUKAYPARK'ın enerjik atmosferini deneyimlemeye davet ederek, '2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de yaz şimdi daha hareketli, daha heyecanlı' mesajını paylaştı.

Tesise ilişkin detaylı bilgiye Kayseri Spor A.Ş. resmi web sitesi adresinden veya 444 2 889 (Dahili: 21-3) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.