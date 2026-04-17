İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 'Dirençli Kent Beylikdüzü' vizyonuyla ilçe belediyesi düzeyinde bir ilke imza atarak gerçek bir yıkım alanında 25 saat süren kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Gece ve gündüz senaryolarını içeren iki etaplı tatbikatta 8 ekip, 2 arama-kurtarma köpeği ve 121 kişi görev alırken, ekiplerin olası afet anında müdahale kabiliyeti ve koordinasyon test edildi.

Afetlere karşı güçlü bir kent kurma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçe belediyeleri bazında bir ilke imza atarak 14-15 Nisan tarihlerinde gece ve gündüz senaryolarını içeren iki etaplı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Kaymakamlığı ve sivil arama kurtarma ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı çalışma, başta Beylikdüzü NEFES Arama Kurtarma Ekibi'nin olası afetlere karşı her daim hazır olması, ekip yönetimi ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla planlandı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde kentsel dönüşüme girerek yıkılan 3 binanın enkazında düzenlenen ve gerçeği aratmayan tatbikat kapsamında ekipler; arama kurtarma, olay yeri yönetimi ve müdahale süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

25 saat kesintisiz süren arama kurtarma çalışması kapsamında 17 araç, 2 arama-kurtarma köpeği, 8 arama kurtarma ekibi ve 121 kişi alanda görev aldı.

Ekipler arasında; Beylikdüzü NEFES Arama Kurtarma Ekibi, UMKE, Silivri Belediyesi'nin SAK Ekibi, Bayrampaşa Belediyesi'nin BAYRAK Ekibi bulundu. İstanbul AFAD Müdürlüğü'nün gözlemci olarak yer aldığı tatbikatta STK'lardan ise SAR, MAGAME ve ANDA görev başında bulundu. Tatbikat senaryosu kapsamında enkaz altından ekiplerce bir engelli vatandaş ve 5 yaralının tahliyesi yapıldı.

ÇEBİ: TÜM HAZIRLIKLARIMIZI EKSİKSİZ TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi de tatbikat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti. İlçe belediyesi ölçeğinde ilk defa bu kadar kapsamlı bir tatbikat olduğuna dikkat çeken Çebi, 'Mehmet Murat Çalık Başkanımızın afete ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek olan bir model geliştirdi. İnşallah en kısa zamanda tekrardan görevinin başına gelecek ama gelene kadar biz yine hazırlıklarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Önümüzde kaçınılmaz bir İstanbul depremi var. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamaya çalışıyoruz. Allah bu memlekete kötü bir afet yaşatmasın. Biz tam teşekküllü şekilde hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Katkı sunan, emek veren, sahada olan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

NEFES KBRN TAKIMI DA SAHADAYDI

Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Metehan Çetintaş ise '14 Nisan 2026 tarihinde 14.00 itibariyle tatbikatımızı başlattık. Bu kapsamda arama kurtarma çalışma grubu olarak Beylikdüzü Belediyesi, bilgi ve kaynak yönetimi olarak Beylikdüzü Kaymakamlığı, beslenme çalışma grubu kapsamında Türk Kızılayı Beylikdüzü Şubesi, sağlık çalışma kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü, güvenlik ve trafik çalışma grubu kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyon merkezimizde ilk brifingini yaptı. Sonrasında ekiplerimiz enkaz bölgesine geldi. Burada arama kurtarma çalışması kapsamında 17 araç, 2 köpek ve 8 arama kurtarma ekibi görev aldı. Aynı zamanda NEFES Arama Kurtarma Ekibimizde 11 kişi KBRN eğitimi üzerine uzmanlığı bulunuyor. Her ne kadar kentsel arama kurtarma tatbikatı olsa da bir KBRN vakasını da senaryoya koyduk. 15 Nisan saat 15.00 itibariyle tatbikatımıza son verdik ve durum raporumuzu Belediye Başkan Vekilimiz ve Kaymakamımıza ilettik' dedi.