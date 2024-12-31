Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği park, bahçe, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeler kapsamında hem yeşil alan miktarı artırıldı hem de modern yaşam alanları inşa edildi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılı çalışmalarıyla altyapıdan yeşil alanlara kadar birçok alanda yapılan çalışmalarla, ilçenin yaşam kalitesini daha da yükseltti. Modern, erişilebilir ve çevre dostu bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeler kapsamında park, bahçe, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla da ilçeye değer katmaya devam etti.

Beylikdüzü’nde 2024’te yaşam kalitesi daha da yükseldi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla modern, çevre dostu bir Beylikdüzü hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Yeşil alan projelerinde 10 yeni park yapılırken, 10 parkta da yenileme işlemleri tamamlandı. 2024 yılı içerisinde ilçeye 4 milyon 354 metrekare yeni yeşil alan kazandırılırken, binlerce ağaç, fidan ve çalı dikimiyle doğaya katkı sağlandı. Ayrıca, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve kent mobilyalarıyla sosyal yaşam desteklendi. Tarım projelerinde ise Yaşam Bahçeleri’nden 38 ton mahsul elde edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ise 34 bin ton asfalt kaplama, 28 bin ton asfalt yama ve aydınlatma gibi çalışmalarla altyapıyı güçlendirdi. Yağmur suyu kanalları, tretuvar düzenlemeleri ve engelli erişim uygulamaları gibi projelerle de ilçenin erişilebilirliği artırıldı. Beylikdüzü Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği projelerle hem çevresel sürdürülebilirliği hem de sosyal yaşam kalitesini artırarak örnek bir ilçe olmayı sürdürdü.