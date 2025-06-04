İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki amatör kulüpleri buluşturduğu Voleybol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Gençleri spora teşvik eden ve başarılı sporcular yetişmesine katkı sunan Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki voleybol kulüplerinin alt yaş kategorilerini bir araya getirdiği Voleybol Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. 6 Mayıs’ta Avrupa Voleybol – Bizimkent Spor maçıyla başlayan turnuvada toplam 11 yerel kulüp, iki yaş kategorisinde ve ikişer gruplar halinde dört ligde kozlarını paylaştı. Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçların sonunda finalde Merve Dalbeler Spor Kulübü’nü mağlup eden Bizimkent Spor, Midi Kızlar Süper Ligi’nin şampiyonu oldu. Smaç Spor Kulübü Midi Kızlar Gelişim Ligi’nde, Beylikdüzü Beykent Spor Kulübü Küçük Kızlar Gelişim Ligi’nde, Merve Dalbeler Spor Kulübü ise Küçük Kızlar Süper Ligi’nde kupaya uzanan ekipler oldular.

“TRİBÜNLERDE BOŞLUK BIRAKMADINIZ, TEŞEKKÜRLER”

31 Mayıs’ta sona eren voleybol turnuvasının finalinde başarılı sporcular ödüllerini Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer ve belediye meclis üyesi Mustafa Pinazoğlu’nun ellerinden aldılar. Törende konuşan Esmer katılımcılara ve ailelere teşekkür ederken şunları söyledi: “İlk kez düzenlediğimiz turnuvada bir aylık serüvenin sonuna geldik. Öyle bir heyecan yaşadık ki, ilk maçtan, final maçlarına kadar tribünlerde boşluk bırakmayan kıymetli sporseverler, kıymetli anne babalar, sizlere de şükranlarımı sunuyorum”