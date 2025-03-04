İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, ihaleye fesat karıştırma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, çeşitli evraklara el konulmuştu.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Savcılık ifadesinde, ihale süreçlerine doğrudan müdahil olmadığını ve firmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunan Köseler, belediyede geniş bir yapılanma olduğunu belirtti ve ihale süreçlerine dair detaylı bilgisi olmadığını aktardı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanırken, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 kişi ise serbest bırakıldı.