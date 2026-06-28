Sinema salonları, bu hafta sonu birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getirdi. Aksiyondan animasyona, korkudan dramaya kadar farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyonun yeni yapımlarından bu hafta vizyona giren Supergirl, Derin Kabus (Deep Water), 7 Dogs, Sihirli Hayvanlar Okulu (School of Magical Animals 4), Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage) ve Serseri (Urchin) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Craig Gillespie'nin yönettiği Supergirl, Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatıyor. Acımasız bir düşmanın tehdidiyle karşı karşıya kalan Kara Zor-El, Supergirl kimliğiyle güçlerini beklenmedik bir yoldaşla birleştirir. Milly Alcock, Eve Ridley ve Matthias Schoenaerts'in rol aldığı film, IMAX, 4DX ve ScreenX formatlarıyla izleyiciyle buluşuyor.



Renny Harlin'in yönettiği Derin Kabus (Deep Water), Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalmasının ardından hayatta kalan yolcuların, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla girdiği hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Aaron Eckhart ve Ben Kingsley'nin başrollerini paylaştığı film, okyanusun ortasında gerilimi doruk noktasına taşıyor.



Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönettiği 7 Dogs, İnterpol ajanı Khalid Al-Azzazi ile küresel suç örgütü '7 Dogs'un eski üst düzey üyesi Ghali Abu Dawood'un hikâyesini konu alıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan tehlikeli bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyorlar.



Çok sevilen çocuk kitabından uyarlanan Sihirli Hayvanlar Okulu (School of Magical Animals 4), birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınan ve Winterstein Okulu'nda konuşabilen sihirli hayvanlarla tanışan Miriam'ın büyülü maceralarını konu alıyor. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan okulu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır; üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.



Jurassic Park ve Zombieland'in yapımcılarından gelen Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage), kapalı bir tesisten kaçan son derece bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan bir mantara karşı iki genç çalışan ile deneyimli bir biyoterör uzmanının verdiği mücadeleyi konu alıyor. Joe Keery, Georgina Campbell ve Liam Neeson'ın başrollerini paylaştığı korku-komedi karışımı yapım, insanlığı yok oluşun eşiğinden kurtarmak için çırpınan karakterlerin en çılgın gece vardiyasını beyazperdeye taşıyor.



Harris Dickinson'ın yönetip senaryosunu yazdığı, Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni toplayan Serseri (Urchin), Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın cezaevinden çıkışının ardından hayatını yeniden kurma çabasını anlatıyor. Bir iş, bir ev ve yeni bir ilişkiyle içinde filizlenen umut, geçmişin gölgesi, bağımlılık ve çevrenin baskısıyla yeniden karanlık bir döngüye dönüşme tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalır.