İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun hayata geçirdiği mahalle buluşmaları, bir talebi daha karşıladı.

Buluşmada Cevizlik Mahallesi Hamdipaşa Mektebi Sokak’ta yaşayan vatandaşların dile getirdiği kronikleşmiş atık su baskını sorunu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda çözüme kavuştu.

Cevizlik Mahalle buluşmasında vatandaşların Hamdipaşa Mektebi Sokak’ta yaşanan atık su taşkını sorununu dile getirmesinin üzerine belediye ekipleri ivedilikle harekete geçti.

Sokaktaki altyapı sorunu kapsamında, binaların bodrumlarında meydana gelen atık su taşkınlarının kot farkından dolayı yaşandığını tespit eden İSKİ ve Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen atık su hattı yenileme çalışmaları ile yıllardır kangren haline gelmiş su taşkını sorunu tarihe karıştı.

Gerçekleştirilen mahalle buluşmasında dile getirdiği sorun çözüme kavuşan Murat Bozuk, “Sokağımızda yıllardır yağmur yağdığı zaman lağım binalardan içeri taşıyordu, çok perişanlık çektik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun Cevizlik Mahallesi'nde bir toplantısı vardı, koşa koşa gittim. Cevizlik mahallesinin sorunlarını dinlemeye geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Orada söz hakkı isteyerek sokağımızda yaşadığımız bu sorunu dile getirdim ve hemen ilgilendiler. Şu anda sokağımız yapılıyor, çok mutluyum. Belediye Başkanımıza, ekibine ve İSKİ’ye her şey için teşekkür ederiz” diye konuştu.

