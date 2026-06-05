Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yaz aylarıyla birlikte yoğunlaşan temizlik seferberliği kapsamında Kartaltepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 15 mahallede yürütülen detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan temizlik seferberliği çalışmaları yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaştırıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Bakırköy'ün mahallelerinin her köşesinde temizlik çalışmaları artırıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun temiz bir Bakırköy için başlattığı seferberlik çalışması kapsamında sabahın erken saatlerinde mahallelere giren 50 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 4 damperli araç, 1 çöpjet, 1 mobil kaynak bakım onarım aracı, 2 yaprak üfleme makinesi ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile aralıksız çalışıyor. Kartaltepe Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ovalıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri de dinledi. 15 mahallede planlanan toplu temizlik programı kapsamında; parklar, kaldırımlar, okul çevreleri, ibadethaneler, konteyner noktaları ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.