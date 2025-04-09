İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclisi’nde, Encümen ve İhtisas Komisyon Üyeleri belirlendi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen mecliste 20 komisyon için yapılan oylamada bir yıl boyunca görev yapacak üyeler belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesinin Nisan Ayı Meclisi Birinci Birleşimi gerçekleşti. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen mecliste, Encümen ve İhtisas Komisyonları için seçim yapıldı.

Belediyenin meclis salonunda yapılan seçimde ilk olarak bir yıl boyunca görev yapacak encümen üyeleri gizli oylama ile belirlendi.

Mustafa Fazlıoğlu, Meltem Bekaroğlu ve Pınar Ünsal’ın Encümen Üyeliğine seçildiği gizli oylama sonrasında, İhtisas Komisyon Üyelikleri için açık oylama gerçekleştirildi.

Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Altyapı, Tarife, Harita, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Ulaşım ve Trafik, Engelsiz Hayat, Deprem ve Doğal Afet, Tüketiciyi Koruma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hayvan Hakları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sanat, Turizm, AB ve Dış İlişkiler, Uyuşturucu ve Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele olmak üzere 20 komisyonu içeren oylama kapsamında, AK Parti grubu meclis üyeleri sadece “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” için aday çıkarmadı.