İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camilerden mezarlıklara, parklardan ortak kullanım alanlarına kadar birçok noktada detaylı temizlik yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların bayramı daha temiz ve sağlıklı bir ortamda karşılaması amacıyla yürütülen çalışmalar, birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Temizlik ekipleri tarafından özellikle bayram namazı öncesinde yoğunluk yaşanacak camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı.

İbadethaneler, hem iç hem de dış alanlarıyla bayrama hazır hale getirildi. Öte yandan, bayram ziyaretlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği mezarlıklarda da temizlik çalışmaları titizlikle sürdürüldü. Mezarlık alanlarında ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşların bayram süresince vakit geçirdiği park ve yeşil alanlarda da detaylı temizlik yapıldı. Banklar, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları temizlenerek hijyenik bir ortam sağlandı.