Halk sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında baştan sona yenilenen Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, bünyesine kazandırılan Nöroloji ve Podoloji poliklinikleri dahil olmak üzere tüm birimleriyle vatandaşları nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti ile buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından “Önce halk sağlığı” anlayışı ile çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, baştan sona yenilenmiş hali ve bünyesine eklenen poliklinikleriyle vatandaşları nitelikli bir hizmetle buluşturuyor.

Yeni bir soluğa kavuşan Tıp Merkezi; Aile Hekimi, Ağız ve Diş Sağlığı Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikolojik Danışmanlık polikliniklerinin yanı sıra Laboratuvar, Evde Yardımcı Sağlık ve Nakil Ambulans hizmetleri de sunuyor. Ayrıca, merkezin bünyesine kazandırılan Nöroloji ve Podoloji poliklinikleri ile vatandaşların her türlü alanda hayatına dokunuluyor. SGK anlaşmalı olan Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’ndeki uzman doktorlar, hastanın sağlık durumuna bağlı olarak farklı hastanelere yönlendirmeler de sağlıyor.

Hafta içi her gün 08.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nden randevu almak isteyen vatandaşlar, 0212 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8100’ı tuşlayarak iletişim kurabilir.