İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerine spor salonu kazandırma projesi kapsamında Ataşehir Piri Reis İlkokulu'nda yeni tesisi hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor tesislerine erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ataşehir'de bulunan Piri Reis İlkokulu bahçesine inşa edilen spor salonunu törenle hizmete açtı. Açılış törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Nuri Aslan, çocuklar ve gençler için güvenli ve sağlıklı alanlar oluşturmanın önemine vurgu yaparak, spor salonlarının bu hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade eden Aslan, tüm çocukların eşit şartlarda gelişim göstermesi için çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesisin 517 metrekare spor alanına sahip olduğunu belirten Aslan, salonun soyunma odaları, eğitmen odası ve engelli bireyler için özel alanlarıyla modern bir yapıda tasarlandığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana 36 okul spor salonunu tamamladığını, 9 salonun yapımının ise sürdüğünü kaydeden Başkan Vekili Aslan, bu tür projelerin çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal becerilerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ise, konuşmasında, açılan tesisin çocukların gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, spor alanlarının sağlıklı nesiller için kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi.