İzmit Belediyesi, çocukların ve gençlerin teknolojiyle üretken bir bağ kuracağı Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'ni 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de hizmete açıyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların ve gençlerin dijital dünyada yalnızca tüketici değil, aynı zamanda üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'ni hizmete açıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek merkez, 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Alikahya Fatih Mahallesi'nde kapılarını açacak.

İlkokuldan liseye, hatta ileri düzey eğitimlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap edecek olan merkezde; robotik kodlama, yazılım ve algoritmik düşünme üzerine kapsamlı eğitimler verilecek. Tam donanımlı altyapısıyla dikkat çeken Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'nde öğrenciler; başlangıç ve ileri seviye eğitim setleri, Arduino donanımları ve sensör kitleriyle uygulamalı öğrenme fırsatı yakalayacak.

GENÇLER DİJİTAL DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Merkez bünyesinde kurulan Mekanik Atölye ve Elektronik Atölye de gençlere gerçek mühendislik deneyimi sunacak. Modern laboratuvar ortamında eğitim alacak öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek üretim odaklı bir öğrenme süreci yaşayacak. İzmit Belediyesinin teknoloji ve eğitim alanındaki bu önemli yatırımıyla, geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesi ve gençlerin dijital dünyada söz sahibi bireyler haline gelmesi hedefleniyor.