Bursa'da Yıldırım Kaymakamlığı tarafından, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülen 'Nesiller Buluşuyor' projesi, 'Ben Her Yerde Varım - Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' anlayışı doğrultusunda hayata geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki proje kapsamında liseli öğrenciler ile yaşlı bireyler bir araya getirilerek kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi, öğrencilerin toplumsal hayata aktif katılımının artırılması ve yaşlı bireylerin moral motivasyonuna katkı sağlanması hedeflendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan erdem, değer ve eylem bütünlüğü çerçevesinde yürütülen proje; öğrencilerin yalnızca akademik ve mesleki becerilerle değil, aynı zamanda vefa, saygı, empati, sorumluluk, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık gibi değerlerle yetişmesine katkı sundu.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen koordinatörlüğünde yürütülen projede, okulda görev yapan gönüllü 16 öğretmen ve 75 öğrenci görev alıyor. Ocak ayında başlatılan proje kapsamında ilk ziyaretler gerçekleştirildi. Öğrenciler, ziyaretlerde yaşlı bireylerle sohbet ederek vakit geçirdi, günlük yaşamlarında destek oldu, ev işlerine yardımcı oldu ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenledi.

Mayıs ayına kadar sürmesi planlanan proje kapsamında şimdiye kadar 16 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Belirlenen öğrenci gruplarının, öğretmenleri eşliğinde sorumlu oldukları yaşlı bireyleri her ay düzenli olarak ziyaret etmeleri hedefleniyor. Proje sürecinde ev ziyaretlerinin yanı sıra ortak piknikler, iftar programları ve sosyal buluşmalar da düzenlenerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımı ve moral motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

Projede görev alan 16 öğretmenin, kendi belirledikleri öğrenci gruplarıyla sorumlu oldukları yaşlı bireyleri 5 ay boyunca ayda bir kez ziyaret etmesi planlanıyor. Aynı öğrenci grubunun aynı yaşlı bireyle düzenli olarak buluşması sayesinde ziyaretlerin süreklilik kazanması ve kuşaklar arasında kalıcı gönül bağlarının kurulması hedefleniyor.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, projenin öğrenciler açısından önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti. Söz konusu proje ile gençlerin büyüklerimizin kapısını çalıyor, hâlini hatırını sorduğunu ifade eden Müdür Yılmaz, 'İhtiyaç duydukları konularda destek oluyor ve en önemlisi gönüllere dokunuyor. Büyüklerimiz de öğrencilerimize hayat tecrübelerini, dualarını ve sevgilerini aktarıyor. Böylece iki nesil arasında çok kıymetli bir gönül köprüsü kuruluyor. Biz inanıyoruz ki marifetli gençlik; sadece üreten, öğrenen ve başaran gençlik değil, aynı zamanda paylaşan, hisseden ve toplumuna değer katan gençliktir. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Yıldırım Kaymakamlığımıza, proje koordinatörümüz Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen'e, gönüllü öğretmenlerimize ve özveriyle projeye katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Proje koordinatörü Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen ise 'Nesiller Buluşuyor' projesinin hem öğrenciler hem de yaşlı bireyler açısından önemli kazanımlar sunduğunu söyledi.