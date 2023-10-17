İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırdı. Saldırıda ilk haberlere göre 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirililirken ilerleyen saatlerde . İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı sonucu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği haberleri yayıldı. Hamas, tüm İslam ülkelerine çağrı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

FİLİSTİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİNE YÜKSELDİ

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yükseldiği, yaralıların sayısının ise 12 bin 500’ü aştığı belirtildi.

ÜRDÜN KRALI'NDAN MÜLTECİ RESTİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazzelileri göçe zorlayan İsrail'i uyarak, Filistinlilerin hiçbir şekilde ne Ürdün'e ne de Mısır'a itilmemesini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, "Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek." dedi.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Hamaney: "Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, aksi takdirde direniş güçlerini ve dünya çapındaki Müslümanları kimse durduramaz. Bütün dünyanın gözünün önünde olan, Siyonist rejimin soykırım suçudur. İşgal topraklarında yaşayan yerleşim yerlerindekilerin hepsi silahlıdır. Son zamanlardaki suçlardan, İsrail'in saldırılarına yön veren ABD sorumludur."