AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yıldızeli Hızlı Tren İstasyonu’nun önümüzdeki hafta açılacağını duyurdu. Ayrıca Çamlıbel Tüneli'nin 2025 yılı yatırım programına alındığını belirten Arslan, Tokat’a yönelik yapılan yatırımlara dair önemli açıklamalarda bulundu.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - İsli Demlik Sohbetleri’nde bu kez Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan ile Sivas’ta yaşayan Tokatlılar bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar arasında İçişleri Mülkiye Başmüfettişi Aydın Ölmez, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, Sivas Tokatlılar Derneği Onursal Başkanı Abdullah Tezgelen ve birçok önemli isim yer aldı. Sohbet esnasında Arslan, Tokat için gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

YILDIZELİ TREN İSTASYONU AÇILIYOR

Mustafa Arslan, haftaya Yıldızeli Hızlı Tren İstasyonu’nun açılacağı müjdesini verirken, bu gelişmenin Tokat-Sivas hattındaki ulaşım imkanlarını ciddi anlamda iyileştireceğini vurguladı.

ÇAMLIBEL TÜNELİ 2025 YATIRIM PROGRAMINDA

Çamlıbel Tüneli'nin 2025 yılı yatırım bütçesine dahil edildiğini açıklayan Arslan, Tokat için büyük bir önem taşıyan bu projenin bölge ulaşımında devrim yaratacağını belirtti. Ayrıca, AFAD ve deprem nedeniyle Yolkanak ve Sulusaray’da TOKİ tarafından yapılacak konutların ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

TOKAT’IN ORGANİK MEYVE ORMANLARI BÜYÜYOR

Arslan, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan meyve ormanı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve Tokat’ın organik meyvelerinin ülke genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

ESKİ HAVAALANI HAKKINDA MÜJDE YAKINDA

Tokat-Niksar yolu üzerindeki eski havalimanıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını ve bu konuda yakında bir müjde vereceklerini açıklayan Arslan, bölgedeki kamu yatırımlarının titizlikle takip edildiğini vurguladı. Şenyurt Mühimmat Fabrikası’nın temel atma aşamasına geldiğini ve bu sürecin hızla ilerlediğini söyledi.

ARTOVA ZİLE YOLU İÇİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Artova Zile yolunun karayollarına devriyle birlikte iyileştirme çalışmalarının başlayacağını belirten Arslan, Tokat'taki kamu yatırımlarının sıkı bir şekilde takip edildiğini ifade etti.