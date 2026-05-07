Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Külliye'de gerçekleşecek görüşmelerde Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı ile stratejik anlaşmaların imza törenleri gerçekleştirecek. Külliye'deki programda nişan tevcih töreni de düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u uçaktan inişinde karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun daha sonra havalimanında bir süre görüştü.

KÜLLİYE'DE KARŞILAMA VE STRATEJİK ANLAŞMALAR BUGÜN SAAT 15.00'TE

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre konuk Cumhurbaşkanı Tebbun için bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni sonrasında başbaşa görüşme ve saat 16.00'da Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni ve ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Konuk heyet onuruna saat 17.30'da resmi akşam yemeğive nişan tevcih töreninin düzenlenmesi bekleniyor