Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran’da yüzde 8,6’ya çıkarken, istihdam oranı yüzde 48,9, atıl işgücü oranı ise yüzde 32,9 olarak gerçekleşti; genç işsizlik yüzde 16,2 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı Haziran’da bir önceki aya göre 52 bin artarak 3 milyon 47 bine ulaştı.

İşsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 8,6 oldu; erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 18 bin azalarak 32 milyon 452 bine, istihdam oranı 0,1 puan düşerek yüzde 48,9’a geriledi (erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 31,9). İşgücü ise 33 bin artarak 35 milyon 498 bine yükseldi, işgücüne katılma oranı yüzde 53,5’te sabit kaldı (erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 36,0).

GENÇ NÜFUSTA DURUM

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 16,2’ye çıktı; erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak ölçüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 1,1 saat azalarak 41,5 saate indi.

ATIL İŞGÜCÜ ARTIŞI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 32,9’a ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.