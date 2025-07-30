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Bu arada, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 98,9’a, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 yükselerek 88,8’e çıktı.

Haziran’da 96,7 olan endeks, çeşitli sektörlerdeki güven değişimlerini yansıttı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 83,5’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 110,0’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 107,9’a geriledi.

Türkiye’de ekonomik güven endeksi, Haziran ayındaki 96,7’den Temmuz’da yüzde 0,4 azalarak 96,3’e düştü. Sektörel güven endekslerinde ise karışık bir tablo ortaya çıktı. ANKARA (İGFA) - Türkiye’de ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında gerileyerek 96,3’e indi.

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