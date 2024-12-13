Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin şehrin hava kalitesini arttırma adına uyguladığı “Sürdürülebilir Hava Kalitesi Ölçüm Ağı” projesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin 10’uncu Altın Karınca Ödüllerinde “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen ve belediyelerin ilham veren projelerinin değerlendirildiği Altın Karınca Ödülleri Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen törenle 10’uncu kez sahiplerini buldu.

İklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine 10 ayrı kategoride 55 proje ödüle layık görüldü. Bu yıl 310 projenin başvurduğu ve 21 kişilik jüri tarafından projelerin detaylı şekilde incelendiği Altın Karınca Ödüllerinde, İnegöl Belediyesi de “Sürdürülebilir Hava Kalitesi Ölçüm Ağı” projesi ile “İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 10. Altın Karınca Ödül Töreninde İnegöl Belediyesi’nin ödülü teslim edildi. Törene İnegöl Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Daire Müdürleri Serdar Zorluer ve Bilal Aktürk, projeyi hazırlayan personeller; Çiğdem Çotuk, Fatma Sürgen ile Ecenur Uslu katıldı.

İNEGÖL İÇİN ASIL ÖDÜL, BU UYGULAMADA BAŞARIYA ULAŞMAK

Alınan ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Projemizin Marmara Belediyeler Birliği’nin alanında ülkemizin seçkin ödüllerinden biri olan Altın Karınca Ödülüne layık görülmesi kurumumuz adına bir onur. Aynı zamanda İnegöl için asıl ödül, bu projenin başarıya erişerek şehrimizin hava kalitesinin artmasını sağlamış olmasıdır. Ancak mücadeleyi bırakmayacağız. Daha kaliteli bir hava, daha temiz bir İnegöl için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İnegöl Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında yer alan hava kalitesinin artırılması projesi çerçevesinde çeşitli alt faaliyet ve projeler belirledi. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddık Cindoruk Başkanlığında ilk adım atıldı ve paydaşlarla bir araya gelindi. Yapılan toplantılar sonucunda İklim Değişikliği Eylem Planı için 7 ana başlık oluşturuldu. Bu başlıklar; Sera Gazı Emisyon Envanterinin oluşturulması, Sera gazlarının sektörel dağılımlarının belirlenmesi, Azaltım senaryolarının oluşturulması, İnegöl’ün iklim değişikliğinden etkilenebilirlik analizinin yapılması, Kırılganlık ve hassasiyetlerin paydaşlarla belirlenmesi, Uyum stratejilerinin paydaşlarla geliştirilmesi, İklim Değişikliği Azaltım ve Eylem Planı’nın hazırlanması olarak belirlendi. Bu plan çerçevesinde, ilk olarak 2022 yılında Prof. Dr. Sıddık Cindoruk başkanlığında “Sera Gazı Envanter Raporu” hazırlandı. Bu rapor, İnegöl’ün hava kalitesini artırmak ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeleri belirlemek amacıyla bir yol haritası sundu.