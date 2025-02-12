İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dava süreci başladı. Ekrim İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek açılan davada, 11 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep edilen İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan tarihinde saat 10.00'da başlanacak.

İDDİANAMEDE; AKIN GÜRLEK MAĞDURŞ, İMAMOĞLU ŞÜPHELİ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘mağdur', Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun "düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı" savunuldu.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

MEMURİYET HİZMETLERİNDEN MEN EDİLMESİ TALEBİ

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması talep edildi.