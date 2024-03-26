FATİH / İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB’nin öğrenci yurtlarında kalan 1300 gençle iftar sofrasında buluştu. İmamoğlu’na çifti, kendilerine yoğun ilgi gösteren gençlerle anı fotoğrafları çektirdi.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, “Geçen bir iftar soframızda daha çok gururlandığını hissetmiştim. O iftar da İstanbul'daki kreşlerimizdeki çocuklarımızın bulunduğu çok cıvıl cıvıl bir iftar sofrasıydı. Kreşteki çocuklar vardı hem de anneler, babalar vardı. Çok keyifli bir iftarımız olmuştu. ‘Bu 5 yılın en önemli gurur fotoğraflarından birisiydi’ demiştim. Bu akşam da burada, yurtlarımızın bir bölümünde kalan, şu anda burada olup, iftarımıza katılan siz çok değerli gençlerimizi, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin iftar sofrasında ağırlamak beni hem çok mutlu etti hem de İkinci en değerli gurur tablosu olarak önümde duruyorsunuz. Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“İBB YURTLARININ YATAK SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 15 BİNE ÇIKACAK”

Şu an itibariyle İBB yurtlarında 5000 yatak sayısını aştıklarını hatırlatan İmamoğlu, önümüzdeki dönemde bu rakamı 15 bine çıkartacakları bilgisini paylaştı. Bu anlamda, tüm ülkeye örnek bir modeli hayata geçirme amacında olduklarının altını çizen İmamoğlu, yurtların yapımında emeği geçen kişi, kurum, kuruluş ve yardımseverlere teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin, bir ülkenin gelecekleri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Gerçekten hedefimiz büyük olmalı. Ve inşallah ilerleyen yıllarda, sizlerin çok değerli yöneticiler, çok değerli iş insanları, bilim insanları, akademisyenler ya da siyasiler olduğunuzda, eminim bu yurt sisteminin birer hamisi olacaksınız, birer abisi, ablası olacaksınız ve bu sistem, çok kalıcı bir sistem olacak. Buna inanıyorum. Kalitesi hiç aşağı düşmeyecek, tam aksine kalitesi yukarıya doğru tırmanacak bir sistemi kuracağız. Sizlerle de bunu geliştireceğiz” dedi.

“İLKLERE İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUM”

“Bugün gördüğüm bu aydınlık tabloda sizleri gelecekte yeni teknolojiler geliştirecek, fikirleriyle belki de dünyaya yön verecek pırıl pırıl beyinler olarak insanlar olarak görüyorum” diyen İmamoğlu, “5 yıl önce, bu yurt imkanını sağlamaktaki yolculuğumuzun temel prensibi, İstanbul olarak, gençlere fırsat eşitliğini sağlayan bir ortamı var etmekti. Tam da 2019’da bunu vaat ederken ve bu vaatlerimizin içerisinde, şehri doya doya yaşamaları vardı. Öğrenci yurtları açmak vardı. Öğrencilere burs desteği sağlayarak, belediyemiz tarihinde ilkleri yapma vaatlerimiz vardı. Şükürler olsun bunların her birisini yaparak, ilklere imza atmanın da gururunu yaşıyorum. İstanbul'un iki yakasında, 14 yurdumuz var. Her birinin amacı da çok net ve belli; sizlere eğitiminiz boyunca konfor düzeyi en yüksek, temiz, güvenli ve ev sıcaklığında barınma ve konaklama imkanı sunmak olacak” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL, 100 BİN ÖĞRENCİYE 15 BİN LİRA KARŞILIKSIZ DESTEK VERECEĞİZ”

Vaat olarak düşündüklerini başarmanın mutluluğunu yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunlar, ilk 5 yılda yaptıklarımız. Önümüzdeki dönem daha fazlasını yapacağız. Çok daha nitelikli hizmetleri sunacağız. Açtığımız bu 14 yurdun üstüne, daha fazla yurt açacağız ve kapasitesini daha da yukarı taşıyacağız. Eğitim desteklerimizi artıracağız. Önümüzdeki yıl, 100 bin öğrenciye karşılıksız, 15 bin lira destek vermeye karar verdik. Bundan yararlanamayan 100 bin gencimize ise, -onlara da ne yapabiliriz diye düşündük- ekstra bir 100 binlik kota oluşturup, onlara da ücretsiz ulaşım desteği sağlayarak, desteğimizi bir kısım daha yukarıya taşıyacağız. Ayrıca bir 100 bin gencimizi de kültür-sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanacakları bir sisteme davet edip, o sistemi de kuruyor olacağız. İstanbul'un farklı noktalarında, 70’e yaklaşan kütüphane sayısına ulaşmıştık bu 5 yılda. 40 yeni kütüphane daha açacağız. Genç müzisyenlere, destek bursu vereceğiz. Geçtiğimiz 5 yılda sizin için yaptıklarımız, yapacaklarımızın ilk adımıydı. Size olan desteğimizi her ortamda, her platformda sürdüreceğiz.”

“HİZMET SIRALAMAMIZ; ÇOCUKLAR, GENÇLER, KADINLAR…”

“İstanbul'a dair bir şey düşünüyorken, inanın sıralamayı şöyle yapıyoruz: Bu işi yapıyoruz ama, bu işin içerisinde çocuklar nerede? Bu işi yapıyoruz ama, bu işin içinde gençler nerede? Ve üçüncü sırada da ‘kadınlar’ diyerek, böyle bir sıralama yapıyoruz. Çocuklar, gençler, kadınlar… Tabii ki özellikle işsiz gençler, tabii ki bu dönem emekliler… Ama toplumun her kesimiyle büyük bir dayanışma ağı kurarak hem bu zor günleri atlatan hem de özellikle siz kıymetli gençlerin umutlarını yüksek tutacak bir şekilde, geleceğin aslında ne kadar sizlere ait olduğunu ve sizlerin umutlu ve mutlu şekilde o sürece erişmenizi sağlamanın da ne kadar bizim sorumluluğumuz olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu anlayış Ile yolumuza devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Başarılarınız bizi gururlandırıyor. Ve inşallah geleceğin teminatı olduğunuzu da biliyoruz.”

Öğrencilerle iftarını yapan İmamoğlu, yan salonda düzenlenen İSKİ iftarına da uğrayarak bir konuşma yaptı ve mesai arkadaşlarının Ramazan ayını tebrik etti.