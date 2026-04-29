Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında çocuklardan gelen yoğun talep doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çocukların hayal gücünü desteklemek, sanata erişimlerini artırmak ve kendilerini ifade edebilecekleri yeni alanlar oluşturmak amacıyla 'Çocuk Sanat Akademisi' kapılarını minik Eskişehirlilere açtı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi tarafından kurulan Çocuk Sanat Akademisi, çocukların yoğun ilgisi ve talepleri doğrultusunda şekillendirilerek hizmet vermeye başladı.

'Çocuklar ister, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yapar' anlayışıyla hayata geçirilen akademi, her hafta Cumartesi günü Sanat Sokağı'nda düzenlenecek sanat temalı atölyelerle çocukları sanatla buluşturacak.

10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölye programlarında çocuklar, alanında uzman sanat eğitmenleri eşliğinde hem sanatın temel bilgilerini öğrenecek hem de farklı sanat dallarıyla tanışma fırsatı bulacak.

Resimden el sanatlarına, yaratıcılığı geliştiren birçok etkinliğin yer aldığı akademide çocuklar, aynı zamanda kendi yeteneklerini keşfetme imkânı da yakalayacak.

İlki gerçekleştirilen Çocuk Sanat Akademisi'nde çocuklar el becerilerini geliştirmek için yapıştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Hem eğlenen hem de öğrenen minikler keyifli anlar yaşadı.

Çocukların özgüvenlerini artırmayı, üretken bireyler olarak gelişimlerini desteklemeyi ve sanatla iç içe büyümelerini hedefleyen Çocuk Sanat Akademisi, Eskişehir'de çocuklara yönelik kültür-sanat çalışmalarına yeni bir soluk kazandırıyor.