Kocaeli Büyükşehir ekipleri; Gebze, Kartepe, Kandıra ve Başiskele ilçelerinde yapım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getiren ekipler, acil ihtiyaç duyulan noktalara hızla müdahale ediyor. Bu kapsamda Gebze, Kartepe, Kandıra ve Başiskele ilçelerinde yapım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

KARTEPE’DE BETON KALDIRIM YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak için yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, asfalt ve tretuvar yapımını aralıksız sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri; Kartepe, Gebze, Kandıra ve Başiskele ilçelerinde yapım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Buna göre Kartepe İlçesi Derbent Acısu Mahallesi’nde bulunan Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’nda beton kaldırım çalışması tamamlandı. Yeni kaldırım sayesinde bölgedeki yayaların güvenli geçişi sağlanırken, bulvar yaya trafiği açısından daha düzenli hale getirildi. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar engelli erişimine uygun şekilde inşa edildi.

GEBZE’DE ASFALT YENİLEMESİ

Büyükşehir ekipleri, Gebze Yeni Bağdat Caddesi’nde ise asfaltlama çalışması yaptı. Zamanla bozulan ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan yolda deforme olmuş kısımlar kazınarak, yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma bölge halkının memnuniyetini kazandı.

KANDIRA’DA KORKULUKLAR BOYANDI

Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi’nde yol kenarlarında bulunan demir korkuluklar boyandı. Yapılan çalışmayla demir korkulukların paslanma ömrü uzatılarak, bölgeye görsel bir yenilik kazandırıldı. Boyama işlemi, mevcut malzemenin ömrünü uzatırken paslanmaya karşı da koruma sağlıyor.

BAŞİSKELE’DE TRETUVAR DÜZENLEMESİ

Başiskele ilçesinde ise Denizdibi ve Aksığın Sokaklarında tretuvar düzenleme çalışması yapıldı. Ekipler, zamanla bozulan kaldırımları yenileyerek hem estetik hem işlevsel bir yürüyüş alanı oluşturdu. Yeni tretuvarlar sayesinde özellikle okul ve pazar gibi yoğun yaya kullanılan bölgelerde güvenli geçiş imkânı sunuluyor.