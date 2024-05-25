Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi.MALATYA (İGFA) -Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla hareket eden, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için mevcut imkânlarını seferber eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri sahada 79 personel, 28 araç ile 718 mahallede hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle, özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla birlikte koruyucu önlemler de alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve halk sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra Konteyner Kentler, foseptik, rögar, çöp konteynerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, çöp toplama istasyonları gibi vektör üremesine müsait alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

YEŞİL ALANLARDA ETKİN MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, zararlılara karşı yeşil alanlarda, park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar ile mesire alanları ve süs bitkileri, mevsimlik çiçek çalışma alanları, ekiplerce bitki koruma zirai ilaçlama ilaçları ile ilaçlanarak, haşerelerle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.