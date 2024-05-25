Rengarenk stantlarla dolu Gölcük Belediyesi 14. Bahar Şenliği, Kavaklı Sahili Amfi’de başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle; Kavaklı Sahili Amfi'de, 14.’sü düzenlenen Bahar Şenliği düzenlenen törenle açıldı. Törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, vatandaşlar ve sanat tutkunları katıldı.

BAHAR ŞENLİĞİ PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Açılışın ardından Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve beraberindekiler şenlikte açılan el emeği stantlarını gezerek birbirinden güzel ürünleri incelediler. Her yıl renkli görüntülere sahne olan şenlikte stantlar 26 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak. Başkan Sezer, tüm hemşehrilerini Kavaklı Sahili’ne renk katan şenlik alanını gezmeye davet etti.