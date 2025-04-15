TBMM'de geçtiğimiz hafta ele alınan ve 20 maddeden ilk 4'ü kabul edilen İklim Kanunu teklifi ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılması üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o iddialara ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - TBMM’de görüşülmekte olan İklim Kanun teklifi hakkında açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

İklim Kanun teklifine ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara açıklık getiren Merkez, kanunla ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla açıklamalarda bulundu.

Karbon ayak iziyle özgürlüklerin kısıtlanacağı iddiası doğru olmadığının altını çizen İletişim Başkanlığı, karbon ayak izi azaltımı sadece üretim yapan organizasyonlar için öngörüldüğü ve bireylerin mülkiyet veya seyahat gibi anayasal haklarıyla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Karbon vergisi alınacağı iddiasının asılsız olduğunu belirten Başkanlık, Kanunda karbon vergisine dair herhangi bir hüküm yer almadığını, Emisyon Ticaret Sistemi, yalnızca enerji yoğun üretim tesislerini kapsıyor ve bireylerle bağlantısının olmadığını kaydetti. Tarım ve hayvancılığın yasaklanacağı, ürünlere el konulacağı iddiaları gerçeği yansıtmadığını belirten Başkanlık, kanunun tarımı, hayvancılığı ve doğal kaynakları korumayı, su ve gıda arz güvenliğini sağlamayı hedeflediği, iddia edilen yasaklara dair hiçbir düzenleme bulunmadığının altını çizdi.

Ayrıca Paris Anlaşması ile tarım alanlarına el konulacağı iddiasının da yanlış olduğunu ifade eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye, 2021’de Paris Anlaşması’nı kendi koşullarını gözeterek onayladı. Anlaşma, iç hukukta kanun hükmünde olup herhangi bir kısıtlayıcı uygulama getirmedi ve getirmeyecek" dedi.

Merkezden yapılan açıklamada kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddialara karşı dikkatli olunması istendi.