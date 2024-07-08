Sıfır araçlarda sık sık yapılan kampanyalar, 300 bin liraya kadar varan indirimler, ikinci el piyasasını kötü etkiledi. Oto pazarları ve galeriler sinek avlıyor. İşte ikinci elde son durum…Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İkinci el otomobillerde satılık ilan sayısı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşında kısa süre içinde alıcı bulabilen araçlar, bugünlerde ise neredeyse hiç satılamıyor.

İkinci el araç ilan sayfalarında ise ilan sayısında patlama yaşandı ve ikinci el araçta ilan sayısı 1 milyona çıktı.

GALERİCİLER BU YAZ, UMDUĞUNU BULAMADI

Bursa Eski Otokoop’ta bir galeri işletmecisi Herkes Duysun ekibine, ikinci el piyasası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Galeri işletmecisi, “Şu an dibin dibindeyiz. Okullar tatil oldu, bayram geldi geçti. Biraz hareket olur diye umduk fakat umduğumuzu bulamadık. Araç almak için en iyi vakitteyiz. Bu düşüş, bir alım fırsatıdır. Şimdi araç alan güzel kar edecek.” şeklinde konuştu.