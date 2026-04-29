Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti; yetki belgelerinde 'tadil' süreci tanımlanırken eğitim şartı da liseden ilköğretime çekilerek esnetildi.

ANKARA (İGFA) - Motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik önemli düzenlemeler Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgelerine ilişkin işlemlerde 'tadil' kavramı mevzuata eklendi.

Buna göre, işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı dışındaki bilgilerinde değişiklik olması halinde yetki belgeleri tadil edilecek; unvan değişikliklerinde ise belge yenilenecek. Tadil ve yenileme başvurularının, değişiklikten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekecek.

SEKTÖRE GİRİŞTE EĞİTİM KRİTERİ LİSEDEN İLKÖĞRETİME ÇEKİLDİ

Söz konusu yönetmelik değişikliğinde dikkat çeken bir diğer husus ise eğitim şartı oldu. Buna göre, yönetmelikte yer alan 'lise mezuniyeti' şartı 'ilköğretim mezuniyeti' olarak değiştirildi. Böylece sektöre girişte eğitim kriteri esnetilmiş oldu.