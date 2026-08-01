﻿T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11'incisi düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yapay zekâ destekli dijital asistanı EiBoT - EİB Yapay Zekâ Asistanı ile başvurduğu kategoride ilk 6 proje arasına girerek Teşekkür Sertifikası almaya hak kazandı.

İZMİR (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11'incisi düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yapay zekâ destekli dijital asistanı EiBoT - EİB Yapay Zekâ Asistanı ile başvurduğu kategoride ilk 6 proje arasına girerek Teşekkür Sertifikası almaya hak kazandı.

450'den fazla projenin değerlendirildiği yarışmada, 10 farklı kategoride belirlenen toplam 72 finalist arasında yer alan EİB, dijitalleşme alanında ihracatçılara sunduğu yenilikçi hizmetlerle önemli bir başarıya imza attı.

Dereceye giren projelerin açıklandığı 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle Ankara'da gerçekleştirildi. Törene Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ile proje sorumlusu Birlik personeli katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, EİB'nin tüm çalışmalarını dijitalleşme perspektifi doğrultusunda şekillendirdiğini ifade ederek şunları söyledi; 'Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımıza daha hızlı, daha erişilebilir ve daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla dijitalleşmeyi önceliklerimiz arasına aldık. EiBoT'un Verimlilik Proje Ödülleri'nde finale kalması da bu vizyonumuzun önemli bir göstergesidir.

Birliğimizin geliştirdiği EiBoT, ihracatçıların mevzuat, devlet destekleri, hedef pazarlar, üyelik işlemleri, eğitim ve etkinlikler ile ihracat süreçlerine ilişkin sorularına web sitesi ve WhatsApp üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru yanıt veriyor. Yapay zekâ destekli dijital asistanımız, ihracatçıların bilgiye erişimini kolaylaştırırken kurumsal verimliliğin artırılmasına ve üye memnuniyetinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Yapay zekâ, e-ihracat, veri analitiği ve dijital dönüşüm başlıklarını tüm eğitim ve gelişim programlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. UR-GE projelerimizde de dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarına öncelik veriyoruz. Üyelerimizin dijital yetkinliklerini artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz.'