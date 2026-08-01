Kayseri, Haziran ayında 338 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 'Yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 1 milyar 929 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rakamları ve sektörel gelişmeleri paylaştı.

Kayseri'nin Haziran ayı ihracat performansına değinen Başkan Gülsoy, 'Haziran ayında 338 milyon 398 bin 281 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,14 oranında bir artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 195 milyon 549 bin 869 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla 40,76 artış gerçekleşmiştir.' diye konuştu.

6 AYDA 1 MİLYAR 928 MİLYON 817 BİN DOLARLIK PERFORMANS

2026 yılının ilk 6 aylık verilerini de paylaşan Gülsoy, 'Yılın ilk 6ayında toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,62 artışla 1 milyar 928 milyon 817 bin 268 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 4,41 oranında artışla 924 milyon 364 bin 181 dolar seviyesine çıkmıştır.' dedi.

Kayseri olarak Haziran yında dünya genelinde 151 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, 'En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, İtalya, ABD, Avusturya, Irak, Polonya, Fransa, Fas, Hollanda, Birleşik Krallık olarak sıralanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, 'Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Makine ve Aksamları, Kuru Meyve ve Mamulleri, Mücevher sektöründe azalış yaşanmıştır.' dedi.

Haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, küresel ekonomik daralmaya ve zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyasını tebrik etti.

Küresel ölçekte yaşanan ticari kırılmalara dikkat çeken Başkan Gülsoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Uluslararası ticarette büyük kırılmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, olağanüstü bir performans göstererek ülke ekonomimize girdi sağlayan ve cari açığın kapatılmasına en büyük katkıyı sunan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte her şeye rağmen fabrikalarında çarkları döndüren, istihdamı koruyan ve şehrimizin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm üyelerimizle gurur duyuyoruz.'

Küresel talep daralması, yüksek finansman maliyetleri, artan üretim giderleri ve rekabet gücünü zorlayan ekonomik koşulların büyümeyi sınırlandırdığı bir dönemden geçildiğini belirten Gülsoy: 'Mevcut tablo bize net bir mesaj vermektedir: Bundan sonraki süreçte sadece daha fazla üretmekle kalmamalı, daha yüksek katma değer üreten bir yapıya geçmeliyiz. İhracatta nicelik kadar nitelik de belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Kayseri'mizin potansiyeli, bugün bulunduğu seviyenin çok daha üzerindedir. Uygun finansman koşullarının sağlanması, üretim maliyetlerini düşürecek desteklerin artırılması, yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi ve katma değerli üretimi teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesiyle şehrimizin çok daha güçlü ihracat rakamlarına ulaşacağına yürekten inanıyoruz.'

Saha ziyaretleri ve sektör temsilcileriyle yapılan istişarelerde en yoğun talebin finansmana erişim alanında toplandığını vurgulayan Başkan Gülsoy, 'Sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde en kritik talebin finansman noktasında yoğunlaştığını net bir şekilde görüyoruz. İşletmelerimizin artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları karşısında işletme giderlerini karşılayabilmesi ve dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için bu süreci sübvanse edecek yeni kaynak arzlarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulanan ekonomik program dahilinde üretici, ihracatçı ve ticaret erbabımıza nefes aldıracak, işletmelerin devamlılığını güvence altına alacak özel bir finansman modeli üzerinde çalışılmalıdır. Bu doğrultuda, banka kredilerindeki sınırlandırmalar yeniden gözden geçirilmeli ve ivedilikle esnetilmelidir.'