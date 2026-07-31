Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve teknik arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe ile 5 bin adet modern arı kovanını üreticilerle buluşturuyor. Destek kapsamında 25 ilçedeki arıcılara 20 çıtalı, çift katlı kovan dağıtımı sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine arıcılık alanında da devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yüzde 50 hibeli Arı Kovanı Desteği kapsamında, 2026 yılı içerisinde 25 ilçede toplam 5 bin adet 20 çıtalı, çift katlı modern arı kovanı üreticilere ulaştırılıyor. Destek programıyla, üreticilerin ekipman maliyetlerinin azaltılması, standart ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve arıcılıkta verimin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kovan desteğinin yanı sıra Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler, teknik danışmanlık ve araştırma-geliştirme çalışmalarıyla da üreticilere destek vermeyi sürdürüyor.

'ÜRETİCİLERİ DAHA İYİ NOKTALARA GETİRECEĞİZ'

Kalecik'teki kovan dağıtımında yer alan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, desteklerin üretime katkısına işaret ederek, 'Bu destek arıcılarımıza büyük bir destek. Ankara'nın kırsalında tarımla ve üretimle ilgili ne varsa Mansur Başkan orada. Ardı arkası kesilmeyen hizmetlerle köylüye, çiftçiye yapılan hizmetlerle üreticileri daha iyi noktalara getireceğiz' dedi.