Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık alanında hayata geçirdiği projelerle üreticiye sadece hibe desteği sunmakla kalmıyor, sahadaki teknik desteğiyle de her an yanında olmaya devam ediyor. Veteriner hekimler, destek verilen işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek hayvan sağlığı, bakım ve yetiştiricilik konularında üreticilere rehberlik ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50 hibe ile üreticilere kazandırılan süt soğutma tankları, teknik ekipler tarafından yerinde kontrol edildi. Kırsal mahallelerde aktif olarak kullanılan tankların çalışma durumları incelenirken, üreticilerin kullanım ve bakım süreçlerine ilişkin soruları yanıtlandı. Ekipler, tankların verimli ve uzun ömürlü kullanımı için önemli tavsiyelerde bulundu.

ÜRETİCİ MEMNUN, TÜKETİCİ GÜVENDE

Süt soğutma tankları, sağım sonrası çiğ sütün kısa sürede uygun sıcaklığa indirilmesini sağlayarak soğuk zincirin en kritik halkasını oluşturuyor. Bu sayede sütün hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi, bakteri oluşumunun önlenmesi ve kalite kaybının en aza indirilmesi mümkün oluyor. Üreticiler, daha yüksek kalite standartlarında süt üretirken, tüketicilere de güvenilir ürünler ulaştırılıyor.

DOĞAL ÜRETİME YAKIN TAKİP

Doğal salma yumurta tavukçuluğu projeleri kapsamında da Kandıra, İzmit ve Gölcük'teki üreticiler ziyaret edilerek tavukların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmelerde üretim süreçleri yerinde incelenirken, üreticilere gerekli teknik bilgilendirmeler yapıldı. Akmeşe, Kurtdere ve Sultaniye mahallelerinde de proje kapsamında destek alan yetiştiriciler düzenli olarak kontrol edildi.

DAMIZLIK PROJELERDE SIKI DENETİM

Damızlık Koç Desteği ve Damızlık Manda Projesi kapsamında ise destek alan yetiştiriciler unutulmadı. Kandıra başta olmak üzere farklı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvanların sağlık durumları kontrol edilirken, bakım, besleme ve barınak hijyeni konularında üreticilere teknik danışmanlık verildi. Ayrıca büyükbaş işletmelerde iç ve dış parazit uygulamalarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

DESTEK HER ALANDA SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık projeleriyle üreticinin hem maddi hem de teknik anlamda güçlenmesini hedefliyor. Düzenli saha ziyaretleriyle hayvan sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve modern yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Büyükşehir, üreticilerin ihtiyaç duyduğu her an yanında olarak sürdürülebilir üretime katkı sunuyor.