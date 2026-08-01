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Devir işlemlerinin başladığı dev satış sonrası bir süre CarrefourSA CEO'su Hatice Evren görevine devam edeceği belirtiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önemli market zincirlerinden CarrefourSA, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Aydın Grup bünyesindeki A101 market zincirini de bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık'a yüzde 89'u resmen satıldı.

Türkiye'nin önemli market zincirlerinden CarrefourSA, Aydın Grup bünyesindeki A101 market zincirini de bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık'a satışı resmen onaylanırken, devir işlemleri de başladı.

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